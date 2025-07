Cheia dos rios no Amazonas impacta meio milhão de pessoas; VÍDEO

As nove calhas de rios do Amazonas estão em processos de cheia. O aumento no volume dos rios afeta a população das cidades, dificultando entrada e saída de alimentos e o funcionamento de serviços essenciais.

As chuvas no Amazonas estiveram acima da média no último trimestre. Planilha de monitoramento da Defesa Civil estadual aponta que a capital Manaus, na calha do rio Negro, está com a cota próxima ao nível crítico de enchente, com 29,04 metros registrados nesta sexta-feira (4).

A cota máxima já registrada foi de 30,02 metros em junho de 2021.

Na calha do médio Amazonas, o município de Itacoatiara chegou a 14,42 metros na cota mais recente, medição feita na quinta (3). A cota máxima é de 15,20 metros, registrada em maio de 2021.