Uniforme não ajuda e 'vaza' partes íntimas de atleta; VÍDEO

Durante a prova do Golden Spike de Ostrava, na República Tcheca, o short do velocista não colaborou. A cada barreira, Robinson parecia disputar com o próprio uniforme, tentando conter o "vazamento" das partes íntimas que insistiam em dar as caras diante do público. Nem o replay poupou: em diversos momentos, o americano foi visto puxando o short para baixo enquanto mantinha o ritmo da prova.

Chris Robinson, atleta dos Estados Unidos, cruzou a linha de chegada dos 400 metros com barreiras carregando mais do que técnica e velocidade: também levou ao pódio um momento pra lá de constrangedor, além de "viral".

Mesmo com o contratempo anatômico, Robinson venceu a disputa com o tempo de 48s05, sua melhor marca na temporada, apenas 0,06s à frente do brasileiro Matheus Lima, que chegou logo atrás, com 48s11. O tcheco Vit Muller completou o pódio, com 48s41.

Nas redes sociais não faltaram piadas, memes e comentários que transformaram a vitória de Robinson num caso clássico de "superação com exposição". "Dessa vez, foi outra parte do corpo que decidiu o vencedor da corrida, alguns homens têm uma vantagem e tanto", disse um internauta. "Parabéns, Chris! Mandou bem vencendo a prova também...!", brincou outro. "Com toda essa correria, quase perdeu o danado!", riu um terceiro.

*Com informações do The Mirror