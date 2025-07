Número de mortos sobe para 47; buscas continuam por 27 meninas

O número de mortos após as fortes enchentes que atingiram a região central do Texas subiu para 47, incluindo 15 crianças, segundo autoridades locais. Ao menos 27 meninas que participavam do acampamento de verão Camp Mystic, no condado de Kerr, continuam desaparecidas, e as equipes de resgate mantêm as buscas neste sábado (5), com o apoio de 14 helicópteros, 12 drones e cerca de 400 profissionais.

As inundações repentinas ocorreram ao longo do rio Guadalupe durante a madrugada de sexta-feira (4), após chuvas intensas. O rio subiu cerca de oito metros em apenas 45 minutos, inundando acampamentos, estradas e áreas residenciais. 750 crianças estavam nos acampamentos da região, incluindo o Camp Mystic, voltado para meninas, que permanece sem energia, água ou comunicação.