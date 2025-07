Pastora e marido são presos após mulher morrer desnutrida

Marleci e Ronnyson são acusados de manter a vítima em cárcere privado. Identificada como Flávia Cunha Costa, 42, a mulher morreu de desnutrição, segunda a Polícia Civil do Pará.

Mulher foi encontrada na residência do casal "visivelmente debilitada e com aspecto físico extremamente magro". A descrição é da delegada Bruna Paolucci. A investigação começou no dia 15 de maio, após denúncia anônima.

Vítima negou ser mantida em cárcere privado e disse manter relação amizade com o casal. Na ocasião, Flávia se negou a ir com os policiais até uma delegacia para fazer o registro.

Apesar da resistência da vítima, a investigação continuou. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço do casal e constataram que Flávia vivia em condições precárias e sob situação de alienação emocional. Os familiares relataram às autoridades que ela sofria violência psicológica.