Ex-pastor que matou mulheres a pedradas é condenado

Após nove anos do crime, o ex-pastor Edimar da Silva Brito foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da pastora e professora universitária Marcilene Oliveira Sampaio e sua prima Ana Cristina Santos Sampaio, em janeiro de 2016, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia.

Leia mais: Pastor diz que matou adolescente porque levou tapa dela

A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. A defesa já entrou com um Habeas Corpus para tentar anular o julgamento, mas o pedido ainda está em análise pela Primeira Câmara Criminal do TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia).