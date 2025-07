Lula diz que Brics é fiador de um futuro promissor

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado (5) que o Brics segue como "fiador de um futuro promissor". A afirmação foi feita durante abertura do Fórum Empresarial do Brics, no Rio de Janeiro.

"Durante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional. Os Brics seguem como fiador de um futuro promissor", disse Lula.