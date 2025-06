Brasil busca destravar pendências para COP30 em reunião na Europa

A reunião em Bonn, contudo, deve sair com poucos avanços em relação ao financiamento climático, um dos pontos mais sensíveis da diplomacia, que opõe países ricos, responsáveis por pagar a conta, e as nações mais vulneráveis, que recebem os recursos.

Na COP29, em Baku, os países concordaram com o Novo Objetivo Coletivo Quantificado --mais conhecido pela sigla em inglês NCQG--, que ampliou para US$ 300 bilhões anuais, até 2035, os recursos para ação climática, com o objetivo acordado, mas sem nenhum caminho concreto definido, de expandir o valor para US$ 1,3 trilhão, minimizando recursos públicos e privados.

O mapa do caminho para chegar até lá, bem como os pormenores do tipo de financiamento, têm motivado debates acalorados entre as delegações.