Leão 14 mandou recado aos brasileiros antes de ser papa; VÍDEO

No registro, feito antes do conclave que o elegeu na última quinta-feira (8), Prevost saúda a comunidade brasileira e a ordem agostiniana, da qual faz parte:

“A todos os irmãos agostinianos e a toda a família do Brasil, irmãos e irmãs do Brasil: é uma grande alegria celebrar aqui em Roma a conclusão deste conclave. Deus os acompanhe sempre. Obrigado pelo vosso trabalho. A bênção do Senhor esteja sempre com vocês”, disse, em espanhol.

Presença no Brasil

O agora papa Leão XIV esteve em Campinas, Guarulhos e Aparecida (SP) e em Belo Horizonte (MG), entre 2012 e 2013, enquanto atuava como padre-geral da ordem dos agostinianos.

Havia uma terceira visita ao Brasil marcada para este ano: o então cardeal participaria da 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ), programada para ocorrer entre 30 de abril e 9 de maio, onde faria uma pregação durante o retiro dos bispos. Com a morte do papa Francisco, no entanto, o evento foi adiado para 2026.