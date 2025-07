Ucrânia ataca base aérea russa durante ofensiva de Moscou

A Ucrânia afirmou neste sábado (5) ter atingido uma base aérea militar russa na região de Voronezh, ao mesmo tempo em que enfrentava mais uma ofensiva em larga escala com drones lançados por Moscou durante a madrugada.

Autoridades russas ainda não comentaram oficialmente o ataque. A Ucrânia tem intensificado suas ofensivas a alvos de alto valor dentro do território russo como forma de enfraquecer a capacidade aérea do Kremlin. Em junho, Kiev afirmou ter destruído mais de 40 aviões russos em ataques surpresa a aeródromos em regiões distantes da fronteira.

Enquanto isso, a Rússia lançou 322 drones e iscas contra a Ucrânia entre sexta e sábado, segundo a Força Aérea ucraniana. Desses, 157 foram abatidos e outros 135 se perderam.

O principal alvo da nova ofensiva aérea foi a região de Khmelnytskyi, no oeste do país. De acordo com o governador Serhii Tyurin, não houve registros de feridos, mortos ou danos relevantes até o momento.