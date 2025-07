São Paulo deve ter temperatura máxima de 19°C neste sábado 

Além da Grande São Paulo, todos os municípios do estado devem continuar com tempo gelado de manhã. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, a temperatura deve ficar até mais gelada que na capital, com mínima de apenas 7°C nos próximos dias. Nas demais regiões, os termômetros devem variar entre 9°C e 12°C. Apenas nas cidades do oeste do estado é que há previsão de a temperatura ficar um pouco mais alta, podendo atingir os 28°C em São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba a partir da segunda-feira (7).

Costa do Nordeste e região Norte têm alertas para chuvas intensas

Se as regiões Sul e Sudeste ainda sofrem com temperaturas abaixo da média para o mês de julho, em outras regiões o problema é a chuva. O Inmet emitiu alertas amarelos, de perigo potencial, para chuva intensa neste sábado na faixa litorânea da Bahia até Sergipe, incluindo a região de Salvador, onde pode acumular volumes significativos. Segundo a Climatempo, essa situação ocorre devido à combinação da infiltração marítima e à circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera.

O risco para temporais também é previsto para o Norte do Brasil, entre o Amazonas, Roraima, noroeste do Pará e no Amapá, enquanto grande parte do país terá um dia de tempo firme e sem chuva.