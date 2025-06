SP amanheceu com 34 cidades mais geladas do que a Sibéria

Ao menos 34 cidades paulistas tiveram, na manhã desta quarta-feira (25), temperaturas mais baixas do que as do verão da região mais fria do planeta.

Quase todas as estações meteorológicas do estado amanheceram com temperaturas menores do que as registradas em Oymyakon e Yakutsk, na Rússia. Essas cidades, na Sibéria, são consideradas as áreas populadas mais frias do mundo, mesmo no verão, como agora. Elas registraram nesta quarta-feira, respectivamente, 11ºC e 14ºC.