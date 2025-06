Metade do território do RS está sob novo alerta para enchentes

Quase metade do território do Rio Grande do Sul está sob novo alerta para temporais no fim de semana que podem causar a segunda ou até terceira enchente em rios do estado neste mês.

Leia mais: RS já tem 5 mortos e 155 cidades afetadas pelas chuvas

A Defesa Civil do RS emitiu alerta de chuvas intensas para as regiões noroeste, centro-norte, metropolitana, dos vales, serra e litoral norte, entre a noite de sábado (28) e a manhã de domingo (29), quando está previsto o maior volume de chuva.