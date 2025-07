Sogra deu dose fatal de veneno quando professora quis divórcio

A professora, no entanto, teria ameaçado se separar do homem -o que levou a sogra a tomar uma atitude fatal. Nicolino explica que, dias antes, Larissa manifestou interesse em procurar um advogado. ''Aí seria o final do casamento e uma sucessiva partilha de bens. Por isso, a Elizabete vai até o apartamento e dá uma dose, que presumimos ter sido mais forte, porque a Larissa vem a morrer na madrugada'', fala.

Médico informou amante sobre a morte

Após encontrar a esposa morta no banheiro, o médico teria avisado a amante. Ainda de acordo com informações do MP, Luiz enviou uma mensagem para a mulher com quem mantinha relação extraconjugal. ''Depois produziu toda aquela teatralidade como se tivesse sido surpreendido com a morte dela'', acrescenta Nicolino.

Promotoria contesta alegação do homem de que tentou ressuscitar a companheira. O promotor argumenta que a médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi até a residência no dia do incidente, relatou não ter encontrado sinais no corpo da vítima de manobras de ressuscitação.