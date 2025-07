Apreendida, namorada virtual incentivou execução de família

Foi apreendida na segunda-feira (1º) a adolescente de 15 anos, suspeita de envolvimento no assassinato da família do namorado virtual, de 14 anos, que confessou ter matado os pais e o irmão de três anos em Itaperuna (RJ). Ela foi localizada no interior do Mato Grosso e detida pela Polícia Civil do estado a pedido da corporação fluminense, que conduz o inquérito, informou a Veja.

Mesmo à distância, a jovem teria incentivado o crime, segundo os investigadores. Os dois se conheceram há cerca de seis anos numa plataforma de jogos online. Apesar da distância, mantinham contato frequente, mas nunca se encontraram pessoalmente.