'Faria tudo de novo', depõe adolescente que matou família

“Faria tudo de novo.” A frase dita com frieza pelo adolescente de 14 anos, após confessar ter matado o pai, a mãe e o irmão de três anos em Itaperuna (RJ), causou perplexidade nos policiais mais experientes envolvidos na investigação. Sem demonstrar arrependimento, o jovem detalhou como planejou o crime, motivado pelo desentendimento familiar após o veto a uma viagem para encontrar uma garota de outro estado, com quem falava pela internet.

Em depoimento, o adolescente contou ter tomado energético para se manter acordado durante a madrugada de sábado (21). Quando todos já dormiam no mesmo quarto, por causa do ar-condicionado, ele pegou a arma do pai, guardada sob o colchão, e atirou na cabeça do homem. Depois matou a mãe e, por fim, o irmão mais novo, com um tiro no pescoço.