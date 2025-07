Lulistas adotam discurso 'ricos versus pobres' e mira Congresso

Em sintonia com os discursos de Lula e do ministro Fernando Haddad (Fazenda), governistas têm inundado suas redes sociais com a retórica da luta entre pobres e ricos, cenário em que o presidente da República estaria entrando em choque contra poderosos interesses do status quo empresarial e financeiro.

Leia mais: Discurso de 'justiça social' do governo piora clima com Congresso

No discurso capitaneado pelo PT, estimulado pelo Palácio do Planalto e disseminado por perfis alinhados, a campanha é formada em boa parte por vídeos produzidos por inteligência artificial e tem como mote a defesa da "taxação BBB", em referência a "bilionários, bets e bancos" -grupo que formaria um poderoso lobby em parceria com o centrão e a direita no Legislativo.