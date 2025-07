Discurso de 'justiça social' do governo piora clima com Congresso

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apostado no discurso centrado na justiça social e tributária para justificar o aumento de impostos sobre os mais ricos. A mudança de tom, adotada por Lula, ministros e aliados após a derrubada do decreto que alterava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), tem causado forte reação no Congresso Nacional e ampliado o desgaste político do Executivo.

Leia mais: Moraes será relator de ação contra derrubada do decreto do IOF

A ofensiva do governo tenta reverter a narrativa de que está promovendo uma alta generalizada de tributos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta atingiria apenas “o andar de cima”. Em evento no Palácio do Planalto na segunda-feira (30), Haddad foi direto: “Nós vamos continuar fazendo justiça social, pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater. Mas temos de fazer justiça no Brasil. Nós não podemos intimidar na busca de justiça", discursou Haddad.