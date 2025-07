Corpo de Juliana chega ao Brasil; FAB o levará de SP ao RJ

Atendendo ao pedido da família, o corpo passará por nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) no Brasil. O procedimento precisa ser feito em até seis horas após o desembarque para garantir a preservação de possíveis evidências sobre as circunstâncias da morte, segundo a Defensoria Pública da União (DPU), que acionou a Justiça Federal com apoio da Prefeitura de Niterói.

O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu durante uma trilha na Indonésia, chegou ao Brasil nesta terça-feira (1º) e será transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) de São Paulo até o Rio de Janeiro. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos e deve pousar na Base Aérea do Galeão por volta das 18h30.

Juliana morreu durante uma trilha no Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia. Um primeiro exame foi feito em Bali e indicou múltiplas fraturas e lesões internas. A causa da queda e o momento exato do óbito, no entanto, ainda não estão esclarecidos. A família contesta a forma como as informações foram divulgadas pelas autoridades locais e quer respostas mais precisas.

Juliana será sepultada em Niterói, sua cidade natal.