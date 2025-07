Governo brasileiro fará nova autópsia no corpo de Juliana Marins

O governo brasileiro decidiu refazer a autópsia do corpo de Juliana Marins, 26, turista brasileira que morreu depois de cair em penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. A AGU (Advocacia-Geral da União) informou nesta segunda-feira (30) que vai cumprir voluntariamente o pedido da família.

"Imagens de drones de turistas sugerem que Juliana tenha resistido ao acidente inicial e esperado dias pelo resgate. A expectativa é de que um novo exame, agora em território nacional, esclareça definitivamente as causas e o momento da morte da jovem brasileira", diz a AGU em nota.

A publicitária Juliana Marins, 26, sofreu um acidente fatal no monte Rinjani, na Indonésia. Ainda não há certeza sobre o dia e a hora da morte Arquivo pessoal Uma mulher está em uma paisagem montanhosa, com as mãos levantadas em sinal de alegria. O órgão afirma ter pedido uma audiência urgente com a DPU (Defensoria Pública da União) e com o estado do Rio de Janeiro para definir a forma mais adequada de atender ao desejo da família. O pedido foi aceito pela Justiça e a previsão é que a audiência seja feita ainda nesta terça-feira (1º), às 15h.