Chances de Palmeiras e Fluminense crescem, aponta Opta Analyst

Antes do início da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Fluminense tinham apenas 0,3% e 0% de chances, respectivamente, de ficar com a taça de campeão da competição sediada nos Estados Unidos, conforme as projeções realizadas pelo supercomputador da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas.

Com as duas equipes tendo avançado à fase quartas de final do torneio, deixando pelo caminho Botafogo e Inter de Milão, as estimativas foram atualizadas, resultando em um aumento significativo na probabilidade de a taça vir para o Brasil no próximo dia 13 de julho.