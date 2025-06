Flu bate vice-campeão europeu, e Brasil tem dois quadrifinalistas

Artilheiro da Libertadores de 2023, com 13 gols, fundamentais para a equipe carioca levar o título e obter o direito de disputar a Copa do Mundo, o atacante argentino ainda não havia marcado nos Estados Unidos.

Diante do time italiano, a seca durou apenas três minutos. O Fluminense começou a partida em um ritmo tão intenso quanto o calor de 32º C em Charlotte, na Carolina do Norte. A formação brasileira pressionou a saída de bola adversária. Após a recuperação da posse, Arias descolou um cruzamento da direita. A bola foi desviada e encontrada por Cano, livre de marcação. O camisa 14 precisou se abaixar para completar o lance de cabeça.

A vantagem no começo permitiu ao Fluminense ter tranquilidade para se manter fiel à proposta de jogo estabelecida por Renato Gaúcho. Depois da derrota do Flamengo diante do Bayern de Munique, por 4 a 2, no domingo (29), o técnico do time tricolor disse que sua equipe não poderia cometer os mesmo erros de seu rival estadual, sobretudo na marcação, para evitar um adeus também nas oitavas.