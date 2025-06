Adolescente mata avó e fere avô após confiscarem celular

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após atacar os avós com arma, na sexta-feira (27), na zona rural de Francisco Beltrão (PR). Segundo a polícia, o garoto se revoltou após ter o celular retirado pelos familiares.

De acordo com as investigações, o jovem arrombou um baú, onde encontrou a arma de fogo. Ele primeiro atirou contra o avô, de 65 anos, que estava deitado e foi atingido nas costas. Em seguida, disparou cinco vezes contra a avó, de 64 anos, que morreu no local.