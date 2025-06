Estados Unidos emitem alerta de segurança mundial

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu alerta de segurança mundial aconselhando cidadãos norte-americanos no exterior a terem mais cautela.

O alerta é motivado pelo conflito entre Israel e o Irã, que resultou em interrupções nas viagens e no fechamento temporário do espaço aéreo em todo o Oriente Médio. Além de estar no site do Departamento de Estado, o alerta pode ser lido nos sites das embaixadas dos EUA em todo o mundo.