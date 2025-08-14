Médico condenado por estupro chefia hospital, afirma vereador

O vereador Marcos Caseiro (PT) afirma que um médico condenado por estuprar uma criança ocupa um cargo de chefia no HGA (Hospital Guilherme Álvaro), em Santos, no litoral paulista. O parlamentar pediu o afastamento imediato do servidor e disse que vai acionar o Ministério Público.

De acordo com documentos obtidos pela reportagem, o homem foi condenado em 2009 pela 2ª Vara Criminal de Barueri (Grande São Paulo) a dez anos e oito meses de prisão por "atos libidinosos", antiga classificação do Código Penal para estupro de vulnerável. Segundo a sentença, os abusos ocorreram ao longo de seis anos, entre 1997 e 2003, contra a neta da então companheira do médico.

A reportagem não localizou a defesa do profissional.