Dólar fecha no menor valor em 14 meses; Bolsa tem alta

Após fechar em leve alta de 0,14% nesta segunda (11), a R$ 5,44, o dólar recuou nesta terça e fechou no menor nível nos últimos 14 meses. A moeda norte-americana caiu 1,06%, vendida a R$ 5,386. O dólar turismo também registrou forte queda de 2,06%, cotado a R$ 5,602.

O dólar fechou em forte queda nesta terça-feira (12). Já a Bolsa de Valores teve alta expressiva, refletindo o alívio nos mercados após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil.

Já o Ibovespa manteve alta desde os primeiros negócios do dia. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subiu 1,69%, aos 137.911 pontos.

O mercado do dia repercute os dados das inflações dos Estados Unidos e do Brasil. Na manhã desta terça, o Escritório de Estatísticas Trabalhistas do Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em julho, depois de ter registrado aumento de 0,3% em junho. Em 12 meses, o índice de inflação chegou a 2,7%, mesmo patamar de junho e ligeiramente abaixo da alta de 2,8% esperada na pesquisa da Reuters.

No caso da bolsa de valores, a divulgação de que a inflação oficial brasileira ficou em 0,26% em julho impulsionou o Ibovespa.