'Todo americano agora é alvo legítimo', ameaça TV iraniana

A declaração eleva ainda mais o clima de tensão no Oriente Médio e indica a possibilidade de retaliações contra interesses dos EUA na região, inclusive civis, em resposta à ofensiva militar liderada pelo presidente Donald Trump.

A televisão estatal iraniana emitiu neste sábado (21) uma ameaça direta aos Estados Unidos após os ataques aéreos americanos contra instalações nucleares do país. Durante a transmissão oficial, um apresentador afirmou que “agora, todo cidadão ou militar americano constitui um alvo legítimo”.

Mais cedo, o presidente Trump confirmou que as forças armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra três complexos nucleares iranianos: Fordow, Natanz e Isfahan. O principal alvo da operação foi Fordow, instalação subterrânea considerada uma das mais protegidas do programa atômico iraniano.

Em mensagem publicada na rede Truth Social, Trump afirmou que um carregamento completo de bombas foi lançado sobre o local e que todas as aeronaves retornaram em segurança ao deixarem o espaço aéreo iraniano. A ofensiva foi conduzida com bombardeiros furtivos B-2, capazes de carregar a bomba GBU-57, conhecida como MOP (Massive Ordnance Penetrator), de 13 toneladas, uma das poucas armas com capacidade de destruir alvos enterrados em profundidade.

O ataque marca a entrada direta dos EUA no conflito entre Israel e Irã, iniciado há mais de uma semana. Israel já vinha realizando bombardeios sistemáticos contra defesas e bases nucleares iranianas. Trump, que deve se pronunciar oficialmente às 22h (horário de Brasília), vinha adotando um discurso de evitar novas guerras, mas agora se vê envolvido num dos maiores confrontos da região nos últimos anos.