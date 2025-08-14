Eduardo Bolsonaro diz que sanção por Mais Médicos é recado

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que a decisão dos Estados Unidos de revogar o visto de brasileiros que trabalharam na implementação do programa Mais Médicos é um "recado" de que nem burocratas, nem ministros estarão imunes a eventuais punições do presidente americano, Donald Trump.

"A medida é também um recado inequívoco: nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram --e não haverá lugar para se esconder. Seguiremos com nossas agendas em Washington DC ao longo da quinta-feira", disse em nota.

O Departamento de Estado anunciou nesta quarta (13) a revogação de vistos de "vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da Opas [Organização Pan-Americana de Saúde] cúmplices no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano".