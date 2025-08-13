Justiça decreta preventiva de empresário suspeito de matar gari

O empresário René da Silva Nogueira Junior, 47, detido em flagrante por suspeita de atirar e matar um gari durante briga de trânsito em Belo Horizonte, teve a prisão convertida em preventiva nesta quarta-feira (13) após passar por audiência de custódia.

Decisão do juiz contraria pedido da defesa de René, que solicitou relaxamento da prisão alegando "bons antecedentes e residência fixa". René passou por audiência na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

O advogado de René afirmo à reportagem que a defesa vai se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre