Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim'

Tony Ramos, 76, gravou novas cenas de Dona de Mim esta semana, mesmo após morrer na trama.

O personagem interpretado por ele, Abel, morreu em um acidente de carro. A saída de Tony da novela já estava prevista desde o início. Mas ele voltou aos estúdios para gravar novas cenas de flashback. Tony já havia adiantado que isso aconteceria em sua participação no Mais Você.

Duranre as gravações, Marcelo Novaes, o Jaques, brincou sobre a suspeita de ter sido responsável pela morte do irmão: "Eu não matei!". "Tony Ramos está mais vivo do que nunca", completou Allan Fiterman.