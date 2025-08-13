14 de agosto de 2025
Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim'


Divulgação
Tony Ramos voltou aos estúdios para gravar novas cenas de flashback
Tony Ramos, 76, gravou novas cenas de Dona de Mim esta semana, mesmo após morrer na trama.

O personagem interpretado por ele, Abel, morreu em um acidente de carro. A saída de Tony da novela já estava prevista desde o início. Mas ele voltou aos estúdios para gravar novas cenas de flashback. Tony já havia adiantado que isso aconteceria em sua participação no Mais Você.

Duranre as gravações, Marcelo Novaes, o Jaques, brincou sobre a suspeita de ter sido responsável pela morte do irmão: "Eu não matei!". "Tony Ramos está mais vivo do que nunca", completou Allan Fiterman.

