Corpos são liberados, e vítimas começam a ser veladas

De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, que sobreviveu. O balão caiu em uma área de vegetação, distante cerca de 9 quilômetros do centro da cidade.

Este é o segundo acidente de balão no Brasil em uma semana. No último domingo (15), uma passageira morreu no interior de São Paulo.

Imagens mostraram o balão pegando fogo e despencando no chão. Em depoimento, o piloto, Elvis de Bem Crescêncio, afirmou que o fogo começou no cesto por causa do maçarico, segundo Tiago Luiz Lemos, delegado de Praia Grande.

Das oito vítimas fatais, quatro foram encontradas pelos bombeiros dentro do cesto do balão e outras quatro estavam próximos do balão, de acordo com o tenente-coronel Zevir Cipriano Junior, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.