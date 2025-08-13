Mulher com a pior dor do mundo faz tratamento com cetamina

Após ao menos seis tentativas de minimizar as dores intensas causadas pela neuralgia do trigêmeo, a veterinária Carolina Arruda, 28, fará uma infusão de cetamina.

Segundo o médico Carlos Marcelo de Barros, diretor clínico da Santa Casa de Alfenas (MG) - onde será feito o procedimento, previsto para esta quinta-feira (14) - e chefe da equipe que cuida de Carolina, a cetamina é usada como anestésico e indicada para alguns casos de dor crônica de difícil controle e depressão grave resistente a outros tratamentos.

O medicamento bloqueia receptores no sistema nervoso que amplificam os sinais de dor.