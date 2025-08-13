14 de agosto de 2025
ENTENDA

Mulher com a pior dor do mundo faz tratamento com cetamina

Por Patrícia Pasquini | Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Instagram
Carolina Arruda já passou por ao menos seis tentativas de minimizar as dores intensas causadas pela neuralgia do trigêmeo
Após ao menos seis tentativas de minimizar as dores intensas causadas pela neuralgia do trigêmeo, a veterinária Carolina Arruda, 28, fará uma infusão de cetamina.

Segundo o médico Carlos Marcelo de Barros, diretor clínico da Santa Casa de Alfenas (MG) - onde será feito o procedimento, previsto para esta quinta-feira (14) - e chefe da equipe que cuida de Carolina, a cetamina é usada como anestésico e indicada para alguns casos de dor crônica de difícil controle e depressão grave resistente a outros tratamentos.

O medicamento bloqueia receptores no sistema nervoso que amplificam os sinais de dor.

A cetamina tem efeito anestésico e é usada desde a década de 1960 para manter pacientes sedados durante procedimentos cirúrgicos. No fim da década de 1990, o fármaco também começou a ser estudado como uma alternativa para tratar a depressão resistente -quando o uso de antidepressivos não conseguem tirar a pessoa de um quadro grave da doença.

A aplicação da cetamina é feita por infusão venosa, em ambiente hospitalar, porque pode causar alterações na pressão, nos batimentos cardíacos, na respiração e percepção, tontura, náuseas, alucinações ou sensação de "estar fora do corpo".

A depender da dose, o procedimento deverá ser realizado sob monitorização em UTI. Em alguns casos, o paciente precisa de sedação para tolerar a infusão e os efeitos adversos.

"Estudos mostram que a cetamina pode aliviar a dor, reduzir o uso de opioides e melhorar o humor, mas é indicada apenas para pacientes selecionados e sempre sob supervisão de profissionais especializados, garantindo segurança e eficácia", afirma o médico Carlos Marcelo de Barros.

"Talvez faremos um congelamento do nervo, mas como ainda é um procedimento em estudo vamos avaliar a possibilidade", completa.

Carolina comentou sobre a infusão em sua conta no Instagram e pediu sorte. No vídeo, a veterinária relata que ficará cinco dias na UTI. "A maior parte do meu dia é deitada, com dor, em crise", comenta.

A neuralgia do trigêmeo é um distúrbio que provoca a pior dor do mundo, de acordo com a medicina, e sensações de choque na região do rosto. Pode atingir a cabeça, por onde passa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face. O trigêmeo tem três ramificações: oftálmica, maxilar e mandibular. Ele controla as sensações do rosto.

Há 12 anos com a condição, Carolina Arruda chamou a atenção nas redes sociais após uma vaquinha para ser eutanasiada na Suíça -onde a prática é permitida por lei.

Ela fundou a Associação Neuralgia do Trigêmeo Brasil com o objetivo de apoiar outras pessoas que convivem com o mesmo problema.

A reportagem tentou conversar com a paciente, mas sem sucesso. A internação na Santa Casa de Alfenas está prevista para esta quarta.

