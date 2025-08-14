15 de agosto de 2025
CONTROVÉRSIA

Nome do filho de Mariana Rios causa polêmica nas redes


Mariana Rios está grávida de se seu primeiro filho com o empresário João Luis Diniz D’Avila
Mariana Rios, grávida de se seu primeiro filho com o empresário João Luis Diniz D’Avila, causou furor nas redes sociais ao revelar o nome escolhido. O casal optou por chamar o bebê de Palo. A revelação aconteceu durante participação da atriz no programa Saia Justa, do canal GNT

Segundo Mariana, o nome tem origem espanhola e, na tradução literal, “palo” significa “madeira” ou “pau”. Para ela, o termo carrega um simbolismo mais profundo: representa força, resistência e resiliência, remetendo ao tronco das árvores.

Apesar da explicação, a reação da web não foi das melhores. “Para com isso, Cebolinha. ‘Não Palo’”, brincou um internauta, lembrando o personagem da Turma da Mônica. Outros levantaram preocupações sobre a vida da criança. “Vai ter que explicar o tempo todo: ‘Não é Paulo, é Palo’”, comentou uma seguidora.

Outros seguidores, porém, apoiaram a decisão do casal. "Não gosto do nome, mas respeito sua escolha", escreveu uma seguidora.

