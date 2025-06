VÍDEO mostra problema na decolagem; extintor não funcionou

Durante a emergência, o balão conseguiu descer parcialmente, permitindo que 13 ocupantes saltassem ainda com a estrutura em chamas. Com a redução de peso, a aeronave subiu novamente e caiu de cerca de 45 metros. Quatro pessoas morreram queimadas e outras quatro na queda. Todos os mortos são adultos.

Dos 13 sobreviventes, dois apresentaram queimaduras de segundo grau e outros três tiveram luxações e escoriações. Todos foram atendidos e receberam alta ainda no sábado. A maioria dos passageiros era de Santa Catarina, mas havia também turistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Investigação

A Polícia Científica realiza perícia no local e apura se as condições climáticas -- apesar do tempo firme, havia previsão de instabilidade -- podem ter contribuído para o acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha o caso.