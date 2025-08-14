O que se sabe sobre a morte de policial e empresária em motel

A Polícia Civil de Santa Catarina trabalha com a hipótese de morte acidental para esclarecer a morte do policial militar Jeferson Luiz Sagaz, 37, e da empresária Ana Carolina Silva, 37, encontrados em um quarto de motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite de segunda-feira (11).

O casal foi achado na banheira do local, sem sinais aparentes de violência. A possibilidade de homicídio não está descartada. O laudo que vai apontar a causa da morte deve ficar pronto em até dez dias.

A Folha de S.Paulo tentou contato com o motel onde o casal foi encontrado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.