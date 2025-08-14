Criança de 8 anos é queimada com garfo quente

A Polícia Civil investiga o caso de uma criança de 8 anos vítima de maus-tratos no Distrito Federal. O caso foi denunciado à polícia pelo diretor da escola onde o garoto estuda. Ele notou ferimentos no rosto e marcas de queimaduras no corpo do menino.

Em relato feito à polícia, ele contou que notou ferimentos no rosto do garoto enquanto o alimentava na manhã de quarta-feira (13). Ele ainda disse que o menino sempre chega na escola com fome e com aparência deprimida.

A madrasta do menino, uma mulher de 26 anos que não teve o nome ou as iniciais divulgadas, é a principal suspeita de cometer as agressões. Ela era a responsável pelos cuidados do garoto enquanto o pai, de 33 anos, saía para trabalhar.