EUA bombardeiam 3 instalações nucleares iranianas, confirma Trump

Em mensagem publicada na plataforma Truth Social, Trump afirmou que todas as aeronaves já haviam deixado o espaço aéreo iraniano e retornavam em segurança. "Um carregamento completo de bombas foi lançado sobre Fordow", disse.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste sábado (21) que o país executou ataques aéreos contra três centros nucleares iranianos. Segundo ele, os alvos incluíram as instalações de Fordow, Natanz e Isfahan: a primeira delas era o principal foco da ofensiva.

Trump deve se pronunciar oficialmente às 22h (horário de Brasília), em discurso que será transmitido pela emissora CBS News.

A ação representa a primeira intervenção militar direta dos EUA no conflito entre Israel e Irã, iniciado mais de uma semana atrás. Desde então, Tel Aviv vinha conduzindo uma série de ataques com o objetivo de desarticular as defesas aéreas iranianas e danificar sua infraestrutura nuclear.

De acordo com autoridades americanas e israelenses, apenas os Estados Unidos dispõem do armamento necessário para atingir profundamente estruturas como Fordow, localizada em um bunker a grande profundidade. Para essa missão, foi utilizada a bomba penetradora GBU-57, também conhecida como Massive Ordnance Penetrator (MOP), com 13 toneladas, que exige o uso de bombardeiros B-2, aeronaves furtivas exclusivas da Força Aérea americana.