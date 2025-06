Balão com 21 pessoas pega fogo em SC e 8 morrem; VÍDEO

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que está em missão oficial no Japão, acionou força-tarefa para investigar o caso e prestar apoio às vítimas e familiares. Em missão oficial no Japão, ele afirmou estar consternado com a tragédia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes sociais, oferecendo solidariedade e apoio do governo federal às autoridades locais.

A Prefeitura de Praia Grande divulgou nota expressando solidariedade às famílias das vítimas. As investigações continuam.

*Matéria editada às 13h10