Trump vai decidir se ataca ou não o Irã em até duas semanas

Mesmo o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, recuou retoricamente de seu desejo de mudança de regime, emulado por radicais de seu gabinete como o ministro Israel Katz (Defesa), dizendo nesta quinta que isso não é um "objetivo, mas pode ser uma consequência".

No meio-tempo, Israel deverá manter a rotina de ataques pesados para degradar o programa nuclear e as defesas da teocracia, enquanto Teerã segue disparando mísseis balísticos contra o Estado judeu.

Assim, se for para as vias de fato, é possível que Trump foque apenas o programa nuclear, já que há consenso de que o emprego de uma superbomba dos EUA é necessário para tentar finalizar as estruturas subterrâneas mais resistentes no Irã ?a mídia americana disse que o presidente inclusive aprovou, sem dar OK final, plano para tal.

Enquanto o balé se desenrolava, três aviões da Presidência do Irã deixaram o país, segundo sites de monitoramento de tráfego aéreo, rumo a Omã, do outro lado do golfo Pérsico. O sultanato vinha trabalhando como mediador das conversas sobre o programa nuclear iraniano entre Teerã e Washington.

Elas visavam retomar o arranjo no qual a teocracia abria mão da bomba em troca do fim de sanções, como vigeu entre 2015 e 2018, quando Trump retirou os EUA do acordo.