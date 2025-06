Sindicato de irmão de Lula pressionou governo por desconto

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado à Força Sindical e que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez lobby junto ao governo federal em 2023 para ampliar os descontos diretos no contracheque de beneficiários do INSS. Entre os pedidos feitos estava a autorização para cobrar mensalidades inclusive de quem recebe o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o que é proibido por lei, conforme apurou o Metrópoles.

O pleito consta em ofício enviado pelo então presidente do sindicato, João Batista Inocentini, ao ministro da Previdência da época, Carlos Lupi (PDT), no dia 30 de janeiro de 2023. Lupi, que deixou o cargo em maio deste ano, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga o esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias.