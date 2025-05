Sindicato de irmão de Lula é acusado de filiar membros sem aval

As ações judiciais contra o sindicato frequentemente envolvem situações em que o termo de filiação é incluído entre os documentos do empréstimo, prática que o Sindnapi. Segundo a entidade, os processos de filiação e concessão de crédito são operados em sistemas distintos, e há exigência de confirmação em áudio e imagem por parte do beneficiário.

O que diz o Sindnapi

Em nota, o sindicato defende que suas filiações foram realizadas dentro da legalidade e com consentimento dos aposentados. Alega ter oferecido, em parceria com corretora ligada ao BMG e à seguradora Generali, pacotes de benefícios que incluíam assistência funeral, medicamentos gratuitos, seguro de vida e serviços residenciais.

A entidade também rebate a acusação de “venda casada”, afirmando que apenas uma minoria dos que contratam crédito consignado torna-se filiada ao sindicato.