ONU afirma que Guerra Israel-Irã pode sair do controle

Enquanto isso, em Genebra, os chanceleres da Alemanha, França e Reino Unido se encontram com o colega iraniano Abbas Araghchi, para discutir a crise. Eles levam uma mensagem de abertura por parte de Washington, que já chegou a ameaçar de morte o líder do Irã e engrossou a pressão militar no Oriente Médio, mas em termos até aqui não aceitos por Teerã.

O presidente francês, Emmanuel Macron, delineou e apoiou a proposta americana: enriquecimento zero de urânio pelos iranianos, limitação de produção de mísseis balísticos e fim do financiamento de grupos terroristas que miram Israel.

Teerã não quer abrir mão da capacidade de enriquecimento, que serve para fazer de radiofármacos à bomba atômica, passando por combustível para usinas e submarinos. Contra isso há o fato de que é possível ter um programa civil pacífico sem enriquecer o metal em centrífugas, e sim o comprando de aliados como a Rússia.