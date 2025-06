Israel faz o serviço sujo por nós no Irã, diz premiê da Alemanha

Se a retaliação imediata contra o grupo terrorista palestino em 2023, após o brutal atentado do 7 de Outubro, recebeu apoio quase consensual no Ocidente, sua extensão até a destruição de mais de 90% da infraestrutura do território e morte de mais de 50 mil pessoas é objeto de condenações universais.

Exceção feita aos EUA, fiadores militares do Estado judeu. Na atual rodada da guerra, o presidente Donald Trump tem abandonado o afastamento nominal da ação de Tel Aviv para um papel mais proativo.

Ele deixou na noite de segunda (16) o G7 para lidar com o que muitos temem ser uma ação militar direta americana. Trump escreveu numa postagem que Teerã deveria se evacuada, gerando pânico na capital iraniana, mas depois voltou ao modo morde-e-assopra, sugerindo que vai dar um ultimato para que o regime dos aiatolás renuncie a todo seu programa nuclear - militar e pacífico.

O aval alemão tem ressonância histórica também, dada a boa relação de Berlim com Tel Aviv durante os anos de construção do Estado judeu, viabilizado devido à tragédia do Holocausto perpetrado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.

A fala de Merz, aliada à ingerência de Trump, eleva a pressão sobre o Irã e dá crescente carta branca militar para Israel seguir alvejando alvos na teocracia, algo que poucos acreditavam que seria possível sem colaboração direta de Washington.

Politicamente, Netanyahu ainda aufere ganhos paralelos: vê o noticiário se deslocar das cenas atrozes que suas forças têm patrocinado em Gaza, submetida a um bloqueio duro além dos ataques, e empreende uma causa popular.

Pesquisas indicam que 85% dos israelenses defendem que o Irã tem de ser privado da bomba atômica, não menos porque a obliteração de Israel é política de Estado em Teerã. Para o premiê questionado na Justiça, cuja coalizão radical está sempre ameaçando se romper, é um respiro também.