Veja quem é a subcelebridade que atacou brasileira em voo; VÍDEO

Segundo testemunhas, Perry estava bêbada e teve um surto momentos antes da decolagem rumo a Kansas City. Em vídeos que circulam nas redes, ela aparece xingando passageiros, agarrando os cabelos de uma brasileira, cuspindo no seu rosto e agredindo verbalmente outras pessoas. “Cala a boca, sua vaca gorda!”, grita ela, recusando-se a soltar a vítima mesmo após ordens diretas da tripulação.

Leanna Perry, de 32 anos, é uma artista plástica baseada em Nova York (EUA), com portfólio que inclui trabalhos para gigantes como Maybelline, Adidas, Steve Madden, Hot Topic e Shein. Também colaborou com estilistas como Betsey Johnson e Nicole Miller. Na última terça-feira (17), o nome dela ganhou as manchetes por um ataque violento e descontrolado dentro dum avião da Southwest Airlines no aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Contida com algemas de nylon, Perry ainda cuspiu no rosto dum policial e o agrediu com chute enquanto era retirada da aeronave. Em dado momento, se atirou entre os assentos dizendo que “não conseguia respirar”, chutando e esperneando, sem que ninguém a tocasse. Um passageiro chegou a descrevê-la como “possuída”.

Ela foi levada sob custódia e depois liberada, mas responderá na Justiça pelos crimes de tentativa de agressão, conduta desordeira, resistência à prisão e obstrução de autoridade. A próxima audiência está marcada para 3 de setembro.

*Com informações do New York Post