Mulher puxa cabelo e cospe em brasileira, que não reage; VÍDEO

A cena, registrada na terça por outros passageiros, mostra as agressões verbais seguidas pela agressão física. Segundo relatos publicados na plataforma X, o estopim teria sido uma briga por assento.

De acordo com testemunhas, a agressora se irritou com a localização de sua poltrona e começou a disparar ofensas, inclusive com teor preconceituoso, antes de partir para o ataque físico. A brasileira manteve o autocontrole e não reagiu.

A tripulação precisou intervir e conteve a passageira até o pouso. Com os pulsos amarrados e deitada no chão, a mulher continuava gritando "não consigo respirar", mesmo ninguém a tocando. A companhia aérea ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.