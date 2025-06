Bolsonaro e Michelle flertam pelo 'Zap' durante interrogatório

No dia em que respondia a perguntas no Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parecia dividir a atenção entre o processo por tentativa de golpe e um bate-papo amoroso com a esposa, Michelle Bolsonaro.

Durante a audiência, o clima tenso da Corte foi suavizado por uma sequência de mensagens no WhatsApp: Bolsonaro enviou uma selfie para a ex-primeira-dama, que retribuiu com um "Oi, amor", seguido de elogios como "Lindo" e "Meu gato". O ex-presidente respondeu com uma fileira de emojis de coração, mostrando que, mesmo nos corredores do poder, o romantismo não tira férias.