VÍDEO mostra caos no hospital israelense após ataque do Irã

A primeira parte da proposição de Katz segue de vento em popa. Israel opera de forma bastante impune pelos céus do Irã, provando o valor de uma Força Aérea eficaz na guerra moderna. Nesta quinta, bombardeou instalações do programa nuclear em Natanz, Isfahan, Bushehr e Arak.

Nesta última cidade, o alvo foi um reator de água pesada, usado para produzir plutônio, elemento mais adequado para armas nucleares - ogivas do material são mais eficientes e requerem menos massa do que as de urânio.

Segundo o diretor-geral da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), Rafael Grossi, não havia material radioativo ainda no local, em construção.

Todas as ações ocorreram na superfície, remetendo ao debate central da eventual participação dos EUA na guerra: a capacidade única americana de atingir bunkers enterrados a dezenas de metros de profundidade.

Para tal, seria necessária a bomba GBU-57, conhecida como MOP (Penetrador de Munição Maciça), que hoje só pode ser empregada por bombardeiros furtivos ao radar americanos B-2. Analistas especulam se seria possível adaptá-la para lançamento de aviões de transporte C-130 Hércules israelenses, caso os EUA resolvam dar a arma a Israel, mas há dúvidas acerca da precisão do ataque.

E ele precisa ser no alvo para funcionar, provavelmente com mais de uma bomba, ao menos no caso da "fortaleza nuclear" de Fordow, enterrada numa montanha iraniana. Além disso, há outras centrais subterrâneas que não foram atingidas diretamente, como em Natanz.