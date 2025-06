Paciente perde testículo após erro de médico, que é condenado

A Justiça de Alagoas condenou um médico a indenizar em R$ 20 mil um paciente que perdeu um testículo após atendimento considerado negligente no Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca. O caso é de 2012, mas a sentença foi proferida na segunda-feira (16) e ainda cabe recurso, informou o Metrópoles.

O paciente relatou que procurou o hospital com fortes dores na região íntima e foi diagnosticado com cólica renal. Liberado com analgésicos e orientado a procurar um urologista, ele teve o testículo removido por causa de uma torção não diagnosticada a tempo.