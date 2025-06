Zoológico de SP apresenta casal de tigres-de-bengala; VÍDEO

O Zoológico de São Paulo acaba de receber dois novos moradores. Best e Fred, um par de tigres-de-bengala, fazem agora parte do conjunto de animais do zoo, e já podem ser conhecidos pelos visitantes a partir desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi.

Best, a fêmea, e Fred, o macho, vão ficar em um novo espaço, construído especialmente para recebê-los. Trata-se de um habitat de 600 m² com lagoas artificiais, quedas d'água e grutas, que servirão como ponto de descanso. Segundo a gestão do espaço, o ambiente estimula o comportamento natural da espécie e segue as diretrizes para bem-estar dos animais.

O casal nasceu sob supervisão humana, no estado do Paraná, mas vivia em um parque em São Paulo.