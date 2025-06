Morre onça de cativeiro mais velha do mundo, aos 25 anos; VÍDEO

O Núcleo de Ecologia e Extensão do Pantanal (NEX), em Goiás (GO), anunciou nesta quarta-feira (18) a morte de Sansão, a onça-pintada considerada a mais velha do mundo em cativeiro. O felino, que viveu por 25 anos sob os cuidados da instituição, tornou-se símbolo do trabalho de conservação do grupo e referência mundial em longevidade da espécie.

Leia mais: Ao menos 14 onças são vistas em áreas urbanas do país neste ano

Mais do que um animal sob tutela, Sansão era visto como um verdadeiro guardião do NEX. “Sua força ia além do físico, era a força do tempo, da sabedoria, da coragem”, escreveu a equipe, num tributo comovente publicado nas redes sociais.