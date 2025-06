EUA estão preparados para agir no Irã, diz secretário de Defesa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (18) que as Forças Armadas americanas estão prontas para executar qualquer decisão que o presidente Donald Trump tome em relação ao Irã. A declaração foi feita durante audiência no Comitê de Serviços Armados do Senado, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Apesar de evitar confirmar se há planos concretos para ataques, Hegseth indicou que o Pentágono tem opções em aberto e alertou que Teerã deveria ter aceitado um acordo nuclear antes do início dos bombardeios israelenses na última sexta-feira (13). “A palavra do presidente Trump tem peso. O mundo entende isso. Nosso papel é estarmos prontos, com opções à disposição, e é exatamente isso que estamos fazendo”, afirmou.